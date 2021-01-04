Новак допустил начало поставок нефтепродуктов Белоруссии через Россию

Белоруссия может начать поставлять на экспорт свои нефтепродукты через российские порты уже в 2021 году. Это допустил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК в понедельник, 4 января.

«Вполне возможно, что и в 2021 году [белорусы] могут [поставить] уже часть объемов <...> с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые прорабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — это вполне реальные сроки, когда можно начать», — заявил Новак.

О возможности перенаправить торговые потоки из портов Прибалтики в Россию в конце августа заявлял действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Эти слова прозвучали после того, как он сам и его соратники попали под санкции за ситуацию вокруг президентских выборов. Страны Балтии не признали их итоги и поддержали массовые акции протеста.

При этом Лукашенко признает, что транзит грузов через Россию обойдется дороже, однако рассчитывает на финансовую помощь со стороны России, в том числе в строительстве инфраструктуры. Москва согласилась начать переговоры по этому вопросу, но решения пока не приняты.