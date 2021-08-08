ЕС пообещал Лукашенко новые санкции в годовщину выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен немедленно прекратить репрессии против гражданского общества, и пока это не произойдет, Евросоюз в соответствии со своим подходом готов рассмотреть новые санкции. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Документ опубликован в годовщину президентских выборов 2020 года, которые привели к беспрецедентным протестам и не были признаны в ЕС. Боррель подчеркнул, что действующие белорусские власти должны организовать всесторонний национальный диалог, никакого другого способа положить конец политическому кризису нет.

Однако вместо этого за минувший год Лукашенко, по словам еврокомиссара, усугубил противостояние с белорусским народом и расколол общество. Он напомнил, что тысячи белорусов были вынуждены покинуть страну, задержаны или погибли при невыясненных обстоятельствах. По данным ЕС, в Белоруссии в настоящее время более 600 политических заключенных.

Глава европейской дипломатии указал, что нынешние санкции с Минска снимут только после того, как республика начнет придерживаться принципов демократии и верховенства права, а также уважать свои обязательства в области прав человека.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что республика рассчитывает возместить возможный ущерб от санкций Запада за счет поддержки из России. При этом он уверен, что ущерб от введенных ограничительных мер не превысит трех процентов ВВП.

В свою очередь Лукашенко утверждает, что страны Запада лишают белорусов зарплат, пенсий, пособий и качественной медицины с помощью санкций.

Последний на данный момент пакет санкций Брюссель ввел в конце июня. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц, кроме того, впервые ограничительные меры начали действовать в отношении секторов белорусской экономики.