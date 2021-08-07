Ирак приостановил все пассажирские рейсы в Белоруссию

Власти Ирака приняли решение приостановить все пассажирские рейсы в Белоруссию. Об этом сообщили в управлении гражданской авиации страны.

«Следуя полученному распоряжению, управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск (Белоруссия) "Иракских авиалиний" и всех других национальных перевозчиков», — подчеркивается в опубликованном заявлении ведомства.

Известно, что 6 августа о временном прекращении полетов в республику заявили в иракской авиакомпании Iraqi Airways. Уточнялось, что рейсы из Белоруссии в Ирак сохранятся.

Ранее в США допустили новые санкции в отношении Белоруссии.