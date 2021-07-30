В Латвии завели уголовное дело из-за посадки самолета Ryanair в Минске

Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска 23 мая. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя ведомства Симону Гравите.

По ее словам, дело было заведено по статьям о похищении человека, незаконном лишении свободы и захвате заложников. Основанием для начала уголовного процесса стало нахождение на борту двух латвийских граждан. «В конце мая полиция начала ведомственное расследование, но позже было принято решение начать уголовный процесс», — напомнила Гравите.

Ранее собственное расследование по инциденту с лайнером инициировала Международная организация гражданской авиации. На этой мере настаивало правительство Ирландии. Оно понадеялось, что ведомство сможет «прозрачно и независимо» выяснить все обстоятельства посадки и дать ей справедливую оценку.

23 мая в Минске самолет ирландской компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения белорусских диспетчеров о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера в воздух был поднят истребитель МиГ-29. После посадки самолета белорусские силовики задержали двух пассажиров — бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Информация о минировании не подтвердилась.

Принудительная посадка судна вызвала резкое осуждение Запада. После инцидента сразу несколько европейских стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией и запретили «Белавиа» совершать рейсы на свою территорию. В конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц.