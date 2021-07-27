Посадивший самолет с Протасевичем диспетчер покинул Белоруссию вместе с семьей

Диспетчер минского аэропорта, призвавший самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту к экстренной посадке в национальном аэропорту, покинул Белоруссию вместе с семьей. Об этом сообщила «Наша Ніва» со ссылкой на источник в «Белаэронавигации».

Отмечается, что Олег Галегов ушел в отпуск в конце июня, однако в июле в положенное время на работу не вернулся. В «Белаэронавигации» сообщили, что до диспетчера не смогли дозвониться, но якобы знают, что он сейчас живет у тещи.

Коллеги Галегова добавили, что он также удалил аккаунты в социальных сетях. По предварительным данным, диспетчер мог уехать на родину в Грузию, откуда и приехал в Белоруссию. В «Белаэронавигации» он работал с 2010 года.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу.

Вскоре власти республики официально заверили, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени палестинского движения ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. Организация опровергла свою причастность к угрозам взорвать самолет.

Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление, которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ, и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы глава политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзук об обвинении движения в угрозах взрыва самолета

Причина задержания Протасевича

Главного редактора Telegram-канала NEXTA и Сапегу обвинили в нарушении порядка и организации массовых мероприятий после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года. Из-за этого инцидента резко обострились отношения Белоруссии с западными странами, в частности с Литвой.

3 июня белорусский государственный канал ОНТ показал интервью с Протасевичем, где он сделал ряд громких признаний. В частности, он взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии и назвал имена своих сторонников, рассказал о подготовке силового захвата власти, а также о том, что NEXTA финансируется российским олигархом, а штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами.

Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса Роман Протасевич об участии NEXTA в протестах

Реакция мира

Спикер Рийгикогу (парламент Эстонии) Юри Ратас на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской назвал принудительную посадку самолета Ryanair в Минске «террористическим актом».

Верховная Рада Украины в свою очередь заявила, что действия властей Белоруссии являются угрозой международной безопасности и обратился к Международной организации гражданской авиации немедленно запустить расследование «с соответствующими последствиями» для всех причастных лиц.

Президент России Владимир Путин заявил, что не одобряет и не осуждает инцидент с самолетом Ryanair.

Я рассказывал недавно в одном из разговоров с европейским коллегой, версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и все Владимир Путин об инциденте с самолетом Ryanair

По словам президента России, у него нет оснований не верить белорусскому лидеру.

Объяснение Ryanair

Глава Ryanair Майкл О'Лири заявил, что пилот был вынужден посадить самолет, так как «не мог поступить иначе» по причине того, что появилась угроза взрыва. Он добавил, чтоу летчика не было выбора, так как в диспетчерской службе белорусского аэропорта зафиксировали красный, то есть максимальный, уровень угрозы. Белорусские власти подали ему сигнал об угрозе взрыва.

Диспетчерская служба аэропорта в Минске подтвердила, что речь идет о красном уровне угрозы. Таким образом, он не мог поступить иначе Майкл О'Лири о причинах экстренной посадки самолета

Последствия

Семь стран Европы присоединились к декларации Совета Евросоюза, предписывающей блокировать небо для белорусских самолетов. Среди них — Сербия, Северная Македония, Черногория, Албания, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия.

Россия обещала помочь Белоруссии. При этом эксперты неоднократно указывали на то, какой ущерб Москва терпит от подобной помощи. В частности, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев отмечал, что это в первую очередь вредит российской экономике.