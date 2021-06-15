В Ryanair объяснили экстренную посадку самолета в Минске

Пилот пассажирского самолета Ryanair, который был экстренно посажен в Минске и на котором летел бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, был вынужден посадить самолет, так как «не мог поступить иначе» по причине того, что появилась угроза взрыва. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

По словам главы Ryanair Майкл О'Лири, у летчика не было выбора, так как в диспетчерской службе белорусского аэропорта зафиксировали красный, то есть максимальный, уровень угрозы. Белорусские власти подали ему сигнал об угрозе взрыва.

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«После того как диспетчерская служба аэропорта в Минске повторила, что не может связаться с операционным центром Ryanair, пилот уточнил, какой уровень угрозы. Диспетчерская служба аэропорта в Минске подтвердила, что речь идет о красном уровне угрозы. Таким образом, он не мог поступить иначе», – отметил О'Лири.

Ранее в мае О'Лири назвал неправдивой и неточной расшифровку переговоров пилота с авиадиспетчерами, сделанную в Белоруссии. Уточнялось, что главному пилоту пришлось развернуть самолет в столицу Белоруссии, так как диспетчерская служба Минска заявила об угрозе взрыва на борту.

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Взрывное устройство на борту обнаружено не было. Силовики задержали находившегося в самолете Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу.