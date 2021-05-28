Ryanair назвал «неправдивой» сделанную Белоруссией расшифровку переговоров пилота

Глава Ryanair Майкл О'Лири назвал неправдивой и неточной сделанную расшифровку Белоруссии о переговорах пилота с авиадиспетчерами. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что об этом исполнительный директор ирландской авиакомпании заявил в письме к министру транспорта Белоруссии Алексею Авраменко от 26 мая.

Как уточнил О'Лири, главному пилоту пришлось развернуть самолет в столицу Белоруссии, так как диспетчерская служба Минска заявила об угрозе взрывного устройства на борту.

Позже авиадиспетчеры аэропорта отказались связываться с Ryanair, заявив, что авиакомпания якобы не отвечала на звонки.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, поступившего от диспетчеров аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича.

На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Протасевич заметил за собой слежку еще до вылета из аэропорта Афин. На родине ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Взрывных устройств на борту самолета обнаружено не было.