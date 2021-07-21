Лукашенко назвал условие для извинений за инцидент с самолетом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал публикацию доказательств о причастности Минска к вынужденной посадке самолета авиакомпании Ryanair условием, чтобы республика публично принесла извинения «перед всем миром». Свое заявление политик сделал в интервью телеканалу Sky News Arabia, отрывок из которого публикует Telegram-канал «Пул первого».

По словам главы государства, сведения о принуждении самолета к посадке являются фейком, а фактов, свидетельствующих об обратном, не существует. «События с самолетом — это заранее спланированная провокация», — сказал Лукашенко и отметил, что она была необходима для «удушения Белоруссии».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу.

Вскоре власти республики официально заверили, что сообщение об угрозе взрыва пришло от имени палестинского движения ХАМАС. В своем письме они якобы требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия Израиля. Организация опровергла свою причастность к угрозам взорвать самолет, назвала такие заявления возмутительными и упрекнула Лукашенко в архаичном мышлении.