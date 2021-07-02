Белорусскую делегацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ не пустили в Австрию, где должна состояться летняя сессия. Об этом 2 июля сообщает БЕЛТА.

Глава международной комиссии белорусской Палаты представителей Андрей Савиных рассказал журналистам, что должен был ехать в Вену на сессию ПА ОБСЕ и представить там позицию республики по широкому кругу вопросов. «Но вчера мы получили информацию о том, что в визе нам отказано», — сообщил депутат.

По словам Савиных, посольство Австрии в Белоруссии не выдает визы, и предложило обратиться в латвийское консульство в Витебске. Оттуда пришел отказ в визе. «Причем в самом документе было сообщено, что в Шенгенскую информационную систему внесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд», — отметил депутат.

Он заявил, что белорусская делегация планировала поднять в ПА ОБСЕ вопрос «о вовлеченности спецслужб ряда государств, в том числе Польши, в операцию по захвату власти в Республике Беларусь через сценарий цветной революции», и это поставило бы Варшаву в «неприятное положение».

Очередное обострение между Белоруссией и Западом началось после инцидента с самолетом Ryanair в конце мая. Лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения об угрозе взрыва на борту. После этого белорусские силовики задержали двоих пассажиров: экс-главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.