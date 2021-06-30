Блинкен попросил запретить американцам покупать билеты в Белоруссию

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он сам попросил главу Минтранса Пита Буттиджича ввести для американцев запрет на покупку авиабилетов в Белоруссию. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Блинкен выразил благодарность ведомству за оперативный выпуск распоряжения о запрете продажи пассажирских авиабилетов между США и Белоруссией. «Мы привлекаем к ответственности режим Лукашенко за его опасные действия и пренебрежение международными нормами», — добавил госсекретарь США.

Накануне сообщалось, что Министерство транспорта США готовится объявить о введении ограничений на авиасообщение с Белоруссией после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Ранее ряд европейских государств запретил белорусским авиаперевозчикам использовать небо для полетов после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием Романа Протасевича. В список стран, которые ограничили рейсы в Белоруссию, вошли Эстония, Украина, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур, Польша (авиакомпания LOT) и другие.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.