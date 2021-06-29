Российская авиакомпания решила возобновить полеты над Белоруссией

Российская авиакомпания «Волга-Днепр», занимающаяся транспортировкой грузов, решила возобновить полеты над территорией Белоруссии. Об этом сообщает РБК.

По данным сервиса FlightRadar24, самолеты перевозчика начали вновь летать над Белоруссией вечером, 28 июня. Так, по измененному маршруту следовали воздушные судна рейсов Москва — Кельн и Москва — Франкфурт. Отмечается, что по состоянию на 16:00 29 июня еще несколько лайнеров авиакомпании совершили полеты над Белоруссией.

Ранее представитель перевозчика заявил о намерении отказаться от использования воздушного пространства Белоруссии для полетов из-за санкций со стороны Евросоюза, Великобритании и США. Отмечалось, что «Волга-Днепр» соблюдает международные правила и последовала предписанию британских авиавластей прекратить сотрудничество с государственным провайдером республики Беларусь.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.