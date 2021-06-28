Российская авиакомпания отказалась летать над Белоруссией

Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» отказалась летать над Белоруссией. Об этом РБК сообщил представитель авиагруппы.

Как отметил изданию источник, близкий к грузоперевозчику, решение было мотивировано введением санкций против белорусских компаний со стороны Евросоюза, Великобритания и США — в частности запрет на пользование аэронавигационных услуг «Белаэронавигации». Отмечается, что авиакомпания соблюдает международные правила и последовала предписанию британских авиавластей по прекращению сотрудничества с государственным провайдером республики Беларусь.

Представитель «Волга-Днепр» подтвердил информацию об отказе от полетов воздушных судов группы через воздушное пространство Белоруссии. Дальнейшие комментарии не сообщались, также от них отказались представители Минтранса и Росавиации.

Как уточняет издание, головная структура авиагрузовой группы зарегистрирована в Нидерландах.

Ряд европейских государств запретил белорусским авиаперевозчикам использовать небо для полетов после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В список стран, которые ограничили рейсы в Белоруссию, вошли Эстония, Украина, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур, Польша (авиакомпания LOT) и другие. С 29 мая Россия осталась единственным направлением, через воздушное пространство которого смогут летать белорусские авиакомпании.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Протасевич был задержан. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.