Новые направления для полетов из Белоруссии в Россию появятся в ближайшее время

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили министрам транспорта в ближайшее время определить новые направления для полетов «Белавиа». Об этом сообщает «Интерфакс».

Соотвествующее заявление глава республики сделал на совещании с госаппаратом по вопросам сотрудничества с Россией. Также Лукашенко попросил российских коллег рассмотреть возможность запуска прямых рейсов авиакомпании в Сочи, Краснодарский край, Казань и другие города.

29 мая национальный авиаперевозчик «Белавиа» заявил об изменении модели бизнеса на фоне ограничений полетов в страны Европы. В частности, появится больше рейсов в СНГ.

Ранее сообщалось, что Россия останется единственным направлением, через воздушное пространство которого смогут летать белорусские авиакомпании. До этого несколько европейских государств запретили белорусским авиаперевозчикам использовать небо для полетов.

Европейские авиакомпании начали вводить ограничения на полеты в воздушном пространстве Белоруссии из-за инцидента в аэропорту Минска, где 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования.