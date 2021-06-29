США захотели ограничить авиасообщение с Белоруссией

Министерство транспорта США готовится объявить о введении ограничений на авиасообщение с Белоруссией после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что ограничительные меры были разработаны ведомством в сотрудничестве с Госдепартаментом.

Ранее ряд европейских государств запретил белорусским авиаперевозчикам использовать небо для полетов после инцидента с самолетом Ryanair и задержанием Романа Протасевича. В список стран, которые ограничили рейсы в Белоруссию, вошли Эстония, Украина, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур, Польша (авиакомпания LOT) и другие.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.