Минск рассказал об игнорировании правозащитниками беженцев на границе с Литвой

В Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии рассказали о том, что правозащитники игнорируют ситуацию с беженцами на границе с Литвой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГПК.

Согласно заявлению ведомства, на данный момент ни одна правозащитная или гуманитарная организация, имеющая представительство на территории Белоруссии, не направила своих представителей на границу двух стран для выяснения всех обстоятельств. Отмечается, что международные организации не выступают с инициативой по оказанию правовой помощи тем, кто стремится получить убежище в странах Европы.

Минск также заявил, что белорусские пограничники фиксируют случаи негуманного обращения с мигрантами со стороны литовских властей. В Госпогранкомитете рассказали, что для Литвы стало нормальной практикой доставлять группы из беженцев к границе с Белоруссией и оставлять их там без еды, воды и теплых вещей.

Ранее литовская погранохрана заявила о выстрелах на территории Белоруссии в районе границы. В субботу днем, 7 августа, литовские пограничники услышали выстрелы с сопредельной стороны границы на территории Белоруссии. После захода солнца они также заметили в небе осветительные и сигнальные ракеты.

С начала текущего года на литовско-белорусской границе задержаны свыше четырех тысяч нелегальных мигрантов, что в 50 раз больше, чем за весь минувший год. В конце мая 2021-го президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республика служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнюю страну, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

