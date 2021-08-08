Литовские пограничники заявили о выстрелах на белорусской стороне границы

Литовская погранохрана заявила о выстрелах на территории Белоруссии в районе границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радио LRT.

Отмечается, что в субботу днем, 7 августа, литовские пограничники услышали выстрелы с сопредельной стороны границы на территории Белоруссии. После захода солнца они также заметили в небе осветительные и сигнальные ракеты.

Ранее в августе президент Литвы усомнился в возможности улучшения отношений с Белоруссией. По его словам, позиция Литвы укладывается в общее русло линии Евросоюза. «ЕС, Литва и другие государства-члены будут едины в четком ответе на политику, которую проводит белорусский режим», — сказал Науседа.

С начала текущего года на литовско-белорусской границе задержаны свыше четырех тысяч нелегальных мигрантов, что в 50 раз больше, чем за весь минувший год. В конце мая 2021-го президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республика служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнюю страну, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.