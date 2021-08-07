Власти Литвы выплатят по 300 евро cогласившимся вернуться на родину мигрантам

Нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, которые проникли в Литву через Белоруссию и согласились вернуться домой, получат от литовских властей выплату в размере 300 евро. Об этом сообщила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте, слова которой передает ТАСС.

Уточняется, что данной выплатой нелегальный мигрант сможет воспользоваться только один раз.

«Если этот человек вновь окажется в Литве, на получение пособия он претендовать не сможет», — отметила директор департамента.

Предлагаемые в Литве выплаты значительно меньше, чем суммы, которые нелегалы платят организаторам незаконной миграции за доставку в страну. По информации СМИ, такое путешествие многим жителям Ирака обошлось в 10 тысяч евро и дороже.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны свыше четырех тысяч нелегальных мигрантов, что в 50 раз больше, чем за весь минувший год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, но с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.