В Белоруссии раскрыли причину смерти мигранта на границе с Литвой

Гражданин Ирака умер на границе Белоруссии с Литвой геморрагического шока, вызванного обильной потерей крови. Такую причину смерти мигранта раскрыл телеканал «Беларусь 1».

По его данным, соответствующий вывод был сделан специалистами комитета судмедэкспертиз. Кроме того, на теле жертвы были обнаружили следы от не менее 30 ударов твердыми тупыми продолговатыми предметами. Эксперты допускают, что это могли быть палки или дубинки.

Как рассказал главный судебно-медицинский эксперт Белоруссии Юрий Овсиюк, продолговатые предметы, вероятно, применялись людьми, которые знали, куда бить. Также на теле мигранта нет повреждений жизненно важных органов, в основном травмы зафиксированы на конечностях.

4 августа Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе с Литвой погиб нелегальный мигрант. Он был обнаружен в крайне тяжелом состоянии, с множественными ушибами на теле, в районе населенного пункта Бенякони. Как рассказал госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович, гражданин Ирака был избит до такого состояния, что «практически на руках у пограничников скончался».

В июле литовское правительство ввело в стране режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов с Ближнего Востока, прибывающих из Белоруссии.