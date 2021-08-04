В белорусском Совбезе раскрыли подробности смерти мигранта на границе с Литвой

Госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович раскрыл подробности смерти нелегального мигранта на границе с Литвой. Видео с его заявлением опубликовано в Telegram-канале ATN NEWS.

«Пограничный наряд его обнаружил, подъехал к нему. Человек избит был до такого состояния, что практически на руках у пограничников скончался. Прибывший экипаж скорой помощи не успел оказать ему элементарной медицинской помощи. У него был паспорт гражданина Ирака», — рассказал Вольфович.

Он добавил, что необходимо отдать тело родственникам погибшего.

«Ну, что это за факт? Это просто... В годы войны, наверное, так не поступали. Так поступали только фашисты», — возмутился секретарь Совбеза действиями литовской стороны.

4 августа Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что на границе с Литвой погиб нелегальный мигрант. Он был обнаружен в крайне тяжелом состоянии, с множественными ушибами на теле, в районе населенного пункта Бенякони. Ранее в Госпогранкомитете заявили, что в Литве избивают мигрантов, в том числе женщин и детей.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал, что убийство мигранта лично спланировал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В июле литовское правительство ввело в стране режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов с Ближнего Востока, прибывающих из Белоруссии. Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом заявлял, что его страна не обязана размещать у себя беженцев, которые «идут в просвещенную, теплую, уютную Европу».