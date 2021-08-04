Литва обвинила Лукашенко в планировании инцидента с убитым нелегалом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично спланировал убийство нелегального мигранта, обнаруженного в крайне тяжелом состоянии недалеко от литовско-белорусской границы. Обвинения выдвинул министр обороны республики Арвидас Анушаускас, передает Telegram-канал Baltnews.

По его словам, все заявления о смерти беженца в результате жестоких действий литовцев являются «провокацией белорусского режима». «Сообщения о смерти мигранта были подготовлены», — подчеркнул Анушаускас.

Он уточнил, что это было сделано, чтобы выставить Литву в неприглядном свете и сместить фокус внимания с систематических нарушений норм международного права властями Белоруссии.

Ранее сотрудники Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии сообщили, что в районе населенного пункта Бенякони на границе с Литвой погиб нелегальный мигрант. Пограничники обнаружили его в крайне тяжелом состоянии и попытались оказать ему первую помощь, однако спасти беженца не удалось. При осмотре на теле погибшего заметили множественные ушибы.

В начале июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, попадающих в страну через границу с Белоруссией. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом.

В происходящем кризисе Литва и другие европейские страны обвинили Минск и лично Александра Лукашенко. В Литве предполагают, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывают на этом.