На границе Белоруссии и Литвы погиб нелегальный мигрант. Об этом сообщили сотрудники Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии, передает Telegram-канал БЕЛТА.

По данным ведомства, мужчина неславянской внешности был обнаружен в крайне тяжелом состоянии в районе населенного пункта Бенякони на границе с Литвой. Пограничники попытались оказать ему первую помощь, однако спасти беженца не удалось. При осмотре на теле погибшего обнаружены множественные ушибы.

Информация была передана в Следственный комитет, который совместно с Генеральной прокуратурой займется расследованием. Правоохранители попытаются найти родственников погибшего, а также опросят местных жителей, которые первыми обнаружили лежащего мужчину. Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял расследование инцидента под личный контроль.

Ранее в ГПК Белоруссии заявили, что на территории Литвы избивают мигрантов, в том числе травмы есть у женщин и детей. Согласно заявлению ведомства, Литва также силой выдворяет мигрантов в Белоруссию. Официальный представитель ГПК обвинил Вильнюс в том, что такие действия нарушают права человека. Он подчеркнул, что шаги, предпринятые Литвой, подлежат расследованию со стороны международных органов.

3 августа глава Министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте разрешила сотрудникам пограничной службы Литвы применять силу в отношении нелегальных мигрантов из Белоруссии. Она уточнила, что введение новых полномочий поможет пограничникам эффективнее предотвращать нарушения со стороны беженцев, в том числе пересечение границ вне специальных пунктов и пограничного контроля.

