Президент Литвы усомнился в возможности улучшения отношений с Белоруссией

Президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в возможности улучшения отношений с Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на LRT.

«Наши отношения с Белоруссией в настоящее время осложнены. Имея в виду циничное, агрессивное поведение Белоруссии, усматриваю очень ограниченные возможности в будущем их улучшить», —

заявил политик.

По его словам, позиция Литвы укладывается в общее русло линии Евросоюза. «ЕС, Литва и другие государства-члены будут едины в четком ответе на политику, которую проводит белорусский режим», — сказал Науседа.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны свыше четырех тысяч нелегальных мигрантов, что в 50 раз больше, чем за весь минувший год. В конце мая 2021 года белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнюю страну, но с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.