Байден оценил свое решение вывести войска США из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о решении вывести войска из Афганистана

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции оценил решение вывести войска США из Афганистана. Трансляция ведется на официальном аккаунте президента США в Twitter.

Политик отметил, что огорчен происходящим в республике, однако не жалеет о выводе войск, поскольку дальнейшее пребывание пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден говорил, что военные силы не могут поддержать местное правительство.