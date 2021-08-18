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В США сообщили о падении «имперской Америки»

Американский журналист заявил о несостоятельности американской элиты
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Фото: Pixabay

Журналист Род Дреер (Rod Dreher) в издании The American Conservative выразил мнение, что катастрофичный уход США из Афганистана говорит об интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты, а также о падении так называемой «имперской Америки».

По словам автора статьи, результатом политики Вашингтона стало «господство» Ирана в Ираке, Сирия была поделена между правительством в Дамаске, Турцией и курдами, а в Афганистане вновь правит движение «Талибан» (запрещено в России).

«Вот что получилось из крестового похода [президента США] Джорджа Буша. Вот что осталось от американского лидерства в лице [президентов США Барака] Обамы, [Дональда] Трампа и [Джо] Байдена», — сообщил Дреер. По его мнению, в афганской катастрофе виновато высокое руководство Пентагона, Госдепартамента, а также элита внешней политики и национальной безопасности.

Журналист подчеркнул, что Байден ответственный за ситуацию в Афганистане. Кроме того, по его мнению, люди из стран третьего мира определенно не испытывают доверие к командованию американской армии. «Предложили сотрудничать с американскими оккупантами, пообещав, что Америка о них позаботится», — отметил он.

«Мы не можем стереть из памяти происходящее в Афганистане. Мы не можем не знать масштабы интеллектуальной и нравственной несостоятельности американской элиты», — считает автор. По его словам, американская власть разрывает США на части, проталкивая «концепцию неорасизма и дикие гендерные теории».

Ранее Байден заявил, что огорчен происходящим в республике, однако не жалеет о выводе войск, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.

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