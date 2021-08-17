Стало известно о прогнозах спецслужб США о крахе афганской армии

Американские спецслужбы давали прогноз о быстром крахе афганской армии, несмотря на то, что президент США Джо Байден заявлял маловероятности такого исхода событий. Об этом стало известно газете The New York Times.

«Засекреченные Вашингтоном оценки американских спецслужб за лето рисовали все более мрачную картину перспективы захвата Афганистана талибами (движение "Талибан", запрещено в России)», — пишет издание.

Также указывается, что к июлю «разведданные стали более пессимистичными». Спецслужбы усомнились, что афганские силы безопасности смогут оказать сопротивление талибам и удержится ли правительство страны в Кабуле.

Ранее Байден заявил, что огорчен происходящим в республике, однако не жалеет о выводе войск, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.