Стремительный захват Афганистана талибами застал Байдена в отпуске

Стремительное наступление боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане и захват ими столицы страны Кабула на минувших выходных застали президента США Джо Байдена в отпуске. Об этом во вторник, 17 августа, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, в середине дня в пятницу, 13 августа, Байден вместе со своей женой и небольшой группой персонала отправились в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Предполагалось, что там американский лидер проведет свой давно запланированный на август отпуск. Однако в итоге из-за резко обострившейся ситуации в Афганистане президенту пришлось изменить свои планы.

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Так, в субботу, 14 августа, судя по сообщениям Белого дома, Байден провел совещание с вице-президентом США Камалой Харрис и своей командой специалистов по вопросам национальной безопасности, посвященное выводу американского контингента из Афганистана. В воскресенье, 15 августа, по предложению лидера демократического большинства в сенате Конгресса США Чака Шумера также прошел телефонный брифинг с участием законодателей и высших должностных лиц администрации Байдена, в том числе министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена.

По данным The Washington Post, планировалось, что в графике Байдена в ближайшее время не будет никаких публичных мероприятий, однако уже утром в понедельник, 16 августа, президент был вынужден вернуться в Белый дом, чтобы выступить с заявлением к гражданам страны по поводу ситуации в Афганистане. Вместе с ним на работу вернулась и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, которой также пришлось отказаться от выходных с семьей.

Уточняется, что после своего выступления американский лидер снова направился в Кэмп-Дэвид. На этот раз его сопровождал Стив Риккетти — давний помощник и советник Байдена, который работал с ним еще в администрации экс-президента Барака Обамы.

Как пишет издание, тот факт, что президент США находился в отпуске в то время, как талибы взяли под контроль всю территорию Афганистана, свидетельствует о том, что подобное развитие событий стало абсолютной неожиданностью для американских властей. По словам одного из близких союзников Байдена, который поддерживает регулярные контакты с Белым домом и Госдепартаментом, команда президента никогда не позволила бы ему уехать в загородную резиденцию, если бы предполагала, сколь скорым может быть падение прежнего афганского режима.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент Ашраф Гани покинул страну.