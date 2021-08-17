Захват талибами Афганистана назвали грандиозным политическим провалом США

Заявление президента США Джо Байдена о захвате «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России) Афганистана является попыткой оправдаться за политический провал Вашингтона. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Сергей Марков. По его словам, теперь союзники государства не смогут чувствовать себя спокойно, зная, как легко Штаты бросают своих партнеров.

Политический провал

«Конечно, это попытка снять с себя ответственность, — считает Марков. — Произошла катастрофа, и все видят ее ужасные последствия, а также неадекватность оценок американских властей. Они заявляли, что война с талибами будет продолжаться еще несколько месяцев, а вывод своих войск планировали завершить только 1 сентября. Теперь мы видим, что эвакуация оказалась не плановой, а срочной. Неадекватность государственных решений привела к жесткой критике как внутри США, так и во всем мире. Все увидели слабость Америки, непрофессионализм ее госструктур. Но главное — то, как легко Штаты бросают своих союзников на растерзание».

Политолог добавил, что те афганцы, которые теперь стали жертвами талибов, могли и не пострадать, не приди в страну американцы. Но именно их внутреннее вмешательство сделало тех, кто работал на Штаты, врагами «Талибана».

В оправдательной речи Байдена, по словам Маркова, есть и доля правды. В частности, то, что продолжение участия американцев во внутренней политике Афганистана было бесперспективным — местные жители отказались воевать против талибов, поэтому помощь Штатов здесь была бессмысленной.

«А ведь и правда, кому тогда помогать? — задается вопросом политолог. — Американцы создали им армию, обучили, поставили вооружение, но афганцы сами не захотели участвовать в войне. И в этом смысле Байден, конечно, абсолютно прав. А вот говоря о том, что у Штатов не было идеи построения государства и нации, демократии, он врет. Эта задача стояла все 20 лет и была с треском провалена. Дело в том, что государство они хотели создавать путем платных марионеток, а не современной экономики, это и стало главной ошибкой. И теперь Байден пытается объяснить логику действий американских властей, но отказывается прямо говорить о своих провалах. Единственное, на что он указывает — это то, что экс-президент США Дональд Трамп был в чем-то не прав».

Перед лицом своего народа у Байдена, по мнению Маркова, есть только одно оправдание — американцы действительно не бросили своих военных в чужой стране. Когда стало ясно, что кампанию ждет полный провал, никаких перспектив не осталось, он принял решение об эвакуации, не дав им погибнуть.

«А вот в чем ему не удалось оправдаться — так это в том, что весь мир увидел тяжелейшее поражение Штатов, свидетельство их большой слабости. И если для Афганистана и их соседей случившееся — это победа "Талибана", то для мира — поражение Америки», — заключил политолог.

Последствия для США и союзников

По словам политолога, во всем мире союзники американцев с ужасом смотрят на происходящее в Афганистане, на то, как легко Штаты отказываются от своих партнеров. То же, как отметил Марков, происходит и на Украине, оказавшейся, по сути, в таком же положении. Кроме того, в европейских странах многие видят здесь символ падения США, лишающий их статуса великой державы.

«Для американцев произошедшее обернется, прежде всего, глобальной перестройкой внешней политики. Теперь они будут меньше вмешиваться во внутренние дела других государств, особенно тех, что от них отличаются. Надеюсь, вывод войск произойдет и на Украине, что вернет стране суверенитет. Конечно, случится ли это, сейчас угадать нельзя, но по большому счету теперь политика Байдена будет продолжать линию Трампа, говорившего, что не стоит вмешиваться в дела других стран», — предположил Марков.

Политолог уверен: кейс Афганистана приведет к тому, что в ближайшее время политические союзники, «прислуга» Штатов начнут от них отворачиваться. Отчасти это может быть выгодно для России, которая направит все свои разведывательные мощности на Украину.

«Многие секретари Зеленского, помощники, водители, понимают, что в случае чего президент легко покинет страну, но их самих бросят, и они так же будут бежать за американскими самолетами, пытаясь зацепиться за шасси. Наибольшую выгоду им принесет переговорный процесс, потому они станут более склонны работать с нашей разведкой», — считает Марков.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление страной передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден говорил, что военные силы не могут поддержать местное правительство.