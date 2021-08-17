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Байден выделит афганским беженцам полмиллиарда долларов

Президент США постановил выделить 500 миллионов долларов на помощь беженцам из Афганистана
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Фото: Jeenah Moon / Reuters

Президент США Джо Байден постановил выделить полмиллиарда долларов на помощь беженцам из Афганистана. Соотверствующий меморандум распространил Белый дом.

500 миллионов долларов будут предоставлены из Чрезвычайного Фонда помощи беженцам и миграции Соединенных Штатов и пойдут на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане​​​.

16 августа в ходе видеообращения к согражданам Байден пообещал помочь союзникам при эвакуации из Афганистана.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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