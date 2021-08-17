Байден выделит афганским беженцам полмиллиарда долларов

Президент США Джо Байден постановил выделить полмиллиарда долларов на помощь беженцам из Афганистана. Соотверствующий меморандум распространил Белый дом.
500 миллионов долларов будут предоставлены из Чрезвычайного Фонда помощи беженцам и миграции Соединенных Штатов и пойдут на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане.
16 августа в ходе видеообращения к согражданам Байден пообещал помочь союзникам при эвакуации из Афганистана.
15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.