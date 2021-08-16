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Байден пообещал помочь союзникам при эвакуации из Афганистана

Байден заявил, что Соединенные Штаты помогут союзникам при эвакуации из Афганистана
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Фото: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал помочь союзникам при эвакуации из Афганистана. Об этом он заявил во время пресс-конференции, трансляция которой ведется на официальном аккаунте политика США в Twitter.

«Мы продолжим оказывать содействие безопасной отправке гражданских служащих наших союзников, которые продолжают нести службу в Афганистане», — сказал американский лидер.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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