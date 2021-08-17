Байден обвинил «сдавшееся и сбежавшее» руководство Афганистана

Президент США Джо Байден обвинил «сдавшееся» в борьбе с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) и сбежавшее политическое руководство Афганистана. Он заявил об этом, выступая с обращением к согражданам в связи с ситуацией в Афганистане, трансляция велась в официальном аккаунте президента в Twitter.

По его словам, руководство Афганистана сдалось несмотря на мощную поддержку со стороны США.

Байден отметил, что в Вашингтоне «трезво смотрели» на риск, который возникал в результате вывода американских войск, однако события развивались быстрее, чем ожидалось.

«Что же произошло? Политическое руководство Афганистана сдалось и сбежало из страны. Вооруженные силы Афганистана развалились, порой они даже не пытались вступать в бой», — сказал президент. Байден добавил, что вывод войск США был правильным решением, так как американские военные не могут и «не должны сражаться и погибать на войне, которую афганские силы сами не желают вести».

Также Байден в ходе обращения отметил, что огорчен происходящим в республике, однако не жалеет о выводе войск. По его словам, дальнейшее пребывание пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.