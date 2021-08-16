Байден заявил о желании России и Китая насчет присутствия США в Афганистане

Россия и Китай рассчитывали на дальнейшее присутствия США в Афганистане и хотели бы, чтобы Вашингтон «бесконечно вкачивал деньги» в эту страну. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции, трансляция которой ведется на официальном аккаунте президента США в Twitter.

По словам американского лидера, Россия и Китай хотели бы, чтобы США продолжали попытки стабилизировать Афганистан, тратя на это свои ресурсы. «Наши истинные стратегические соперники - Китай и Россия - ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», — сказал он.

Байден также заявил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.