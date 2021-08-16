Посол России назвал подход талибов деловым и позитивным

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал подход боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в вопросе обеспечения безопасности российского диппредставительства в Кабуле является позитивным и деловым. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нужно сначала решить с ними вопросы безопасности посольства и моего коллектива здесь, чтобы все было хорошо. Есть просто детали, которые нужно отработать. Их подход ясен, он хороший, позитивный, деловой. Я не вижу препятствий, чтобы мы не нашли взаимопонимания по всем деталям», — подчеркнул он.

Ранее Жирнов назвал талибов, охраняющих российскую дипмиссию в Кабуле, адекватными мужиками. «Сейчас нас охраняют талибы, большой отряд. Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооруженные, встали по внешнему периметру посольства так, чтобы никто не мог к нам проникнуть — никакой террорист, никакой сумасшедший», — сказал Жирнов.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.