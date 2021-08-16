Байден признал провальной попытку силой добиться стабильности в Афганистане

Президент США Джо Байден признал, что ситуация в Афганистане наглядно демонстрирует, что силой добиться восстановления безопасности и стабильности в этой стране невозможно. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции, трансляция которой велась на официальной странице президента США в Twitter.

«События, которые мы наблюдаем в настоящий момент, являются печальным доказательством того, что ни одна современная армия не сможет добиться стабильности, единства и безопасности в Афганистане», — заявил Байден.

Байден также отметил, что США никогда не стремились строить демократию в Афганистане, а находились там для предотвращения терактов на собственной территории. По его словам, эту задачу американские военные выполнили.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден говорил, что военные силы не могут поддержать местное правительство.