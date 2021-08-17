Байден назвал выполненной миссию США в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил, что целью операции американских войск в Афганистане было недопущение террористических актов на территории Соединенных Штатов. Об этом он сказал во время выступления в связи с ситуацией в Афганистане. Трансляция велась на официальном аккаунте политика в Twitter.

Наша миссия в Афганистане никогда не была строительством нации, не должна была быть созданием объединенной, централизованной демократии​​​. Наш единственный жизненно важный интерес в Афганистане остается тем же, что и был — предотвратить террористические атаки на Америку Джо Байден о выполненной миссии США в Афганистане

Вывод войск США

Американский лидер заявил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями. По его словам, целью США в Афганистане было расправиться с теми, кто устроил атаку 11 сентября, убедиться, что «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) не сможет использовать Афганистан для будущих атак.

Политик добавил, что в Вашингтоне «трезво смотрели» на риск, который возникал в результате вывода американских войск, однако события развивались быстрее, чем ожидалось.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Байден говорил, что военные силы не могут поддержать местное правительство.

Реакция Байдена на побег руководства Афганистана

Байден обвинил «сдавшееся» в борьбе с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) и сбежавшее политическое руководство Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития.

Что же произошло? Политическое руководство Афганистана сдалось и сбежало из страны. Вооруженные силы Афганистана развалились, порой они даже не пытались вступать в бой Джо Байден о побеге руководства Афганистана

Байден добавил, что американские военные не могут и «не должны сражаться и погибать на войне, которую афганские силы сами не желают вести».

Угроза США талибам

Байден пригрозил талибам дать стремительный силовой ответ на любые попытки боевиков атаковать американских граждан. По его словам, Соединенные Штаты готовы защищать американцев с разрушительной мощью.

Ранее глава центрального командования США генерал Фрэнк Маккинзи предупредил лидеров движения «Талибан» о последствиях нападений на американцев, которые эвакуируются из Афганистана. Американский генерал провел встречу с представителями радикального движения в Дохе. В ходе мероприятия Маккинзи заявил, что если талибы атакуют граждан США, то американская армия «ударит в ответ».

Провальная попытка

Президент США признал, что ситуация в Афганистане наглядно демонстрирует, что силой добиться восстановления безопасности и стабильности в этой стране невозможно.

События, которые мы наблюдаем в настоящий момент, являются печальным доказательством того, что ни одна современная армия не сможет добиться стабильности, единства и безопасности в Афганистане Джо Байден о провальной попытке добиться стабильности

Ситуация в Афганистане

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. Это произошло после того, как боевики с разных сторон вошли в Кабул. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.