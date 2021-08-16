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США пригрозили талибам стремительным силовым ответом

Байден пригрозил талибам стремительным силовым ответом на попытки атаковать граждан США
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Фото: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

США готовы дать стремительный силовой ответ на любые попытки боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) атаковать их граждан, заявил президент США Джо Байден во время выступления в связи с ситуацией в Афганистане. Трансляция ведется на официальном аккаунте политика в Twitter.

По его словам, Соединенные Штаты готовы защищать американских граждан с разрушительной мощью.

Ранее Байден отметил, что США никогда не стремились строить демократию в Афганистане, а находились там для предотвращения терактов. По его мнению, эту задачу американские военные выполнили.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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