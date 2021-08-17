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В США назвали условия для поддержки новых властей Афганистана

США не поддержат новые власти Афганистана, если они не будут гарантировать соблюдение прав
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Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не поддержит новые власти Афганистана, если они не будут гарантировать соблюдение прав человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отношения Соединенных Штатов с республикой будут зависеть от действий боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). «Мы пристально следим за ситуацией», — добавил он.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что США закрыли посольство в Кабуле, вывезли дипломатов и взяли на себя управление воздушным пространством в Афганистане.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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