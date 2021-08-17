США взяли на себя воздушное пространство и безопасность аэропорта в Афганистане

США закрыли посольство в Кабуле, вывезли дипломатов и взяли на себя управление воздушным пространством в Афганистане. Об этом заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции, трансляция которой велась на официальном аккаунте президента США в Twitter.

«Наши военные работают над обеспечением безопасности аэропорта и обеспечением продолжения военных и гражданских полетов. Мы берем на себя управление воздушным пространством. Мы безопасно закрыли свое посольство и перевезли своих дипломатов», — сказал он в обращении.

По словам американского лидера, в ближайшее время США планирует вывезти тысячи работающих и живущих в Афганистане американских граждан. «Мы также продолжаем оказывать поддержку для безопасной эвакуации сотрудников стран-союзников, которые остаются там», — сказал президент.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.