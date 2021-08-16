ЕС и НАТО обсудили ситуацию в Афганистане

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом. Они обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом Боррель сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Обсудили в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом последние события и ситуацию в Афганистане, в том числе доступ в аэропорт Кабула и операции по эвакуации», — написал Боррель.

Ранее сообщалось, что как минимум семь человек погибли в ходе беспорядков в международном аэропорту Кабула после захвата контроля над Афганистаном боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

15 августа боевики радикального движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул и объявили, что держат под контролем территорию страны. Это спровоцировало панику у местных жителей. Многие попытались спастись бегством из города, некоторые стали цепляться за шасси взлетающих самолетов в надежде улететь из страны.

