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ЕС и НАТО обсудили ситуацию в Афганистане

Глава дипломатии ЕС Боррель и генсек НАТО Столтенберг обсудили ситуацию в Афганистане
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Фото: JOHANNA GERON / Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом. Они обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом Боррель сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Обсудили в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом последние события и ситуацию в Афганистане, в том числе доступ в аэропорт Кабула и операции по эвакуации», — написал Боррель.

Ранее сообщалось, что как минимум семь человек погибли в ходе беспорядков в международном аэропорту Кабула после захвата контроля над Афганистаном боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

15 августа боевики радикального движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул и объявили, что держат под контролем территорию страны. Это спровоцировало панику у местных жителей. Многие попытались спастись бегством из города, некоторые стали цепляться за шасси взлетающих самолетов в надежде улететь из страны.

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