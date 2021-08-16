Семь человек погибли в аэропорту Кабула

Associated Press: в ходе беспорядков в аэропорту столицы Афганистана погибли семь человек

Как минимум семь человек погибли в ходе беспорядков в международном аэропорту Кабула после захвата контроля над Афганистаном боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на военных США.

В числе погибших учтены афганцы, которые пытались закрепиться на шасси американского самолета, вылетавшего из Кабула. Они не смогли удержаться и упали вниз, когда воздушное судно набрало высоту.

Одна из местных жительниц рассказала AP, что купила билет на самолет до Узбекистана. Однако женщина не смогла улететь, так как к моменту ее прибытия в аэропорт ее рейс был полностью забит людьми, которые проникли на борт нелегально. По ее словам, в самолете не было места даже чтобы стоять, а пассажирам не хватало кислорода.

Ранее стало известно, что американские военные застрелили двух вооруженных людей на территории кабульского аэропорта. Источник в американском правительстве подтвердил, что двое вооруженных мужчин приблизились к военным, охраняющим взлетно-посадочную полосу, и были застрелены. До этого сообщалось, что военнослужащий армии США получил огнестрельное ранение на территории аэропорта.