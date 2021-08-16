Тату-мастер из Кабула рассказал о страхе за жизнь из-за талибов

Люди перепуганы из-за ситуации в Афганистане, многие в отчаянии пытаются сбежать из страны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал тату-мастер из Кабула по имени Наби Садат (изменено из соображений безопасности).

По словам мужчины, многие афганцы переживают из-за того, что теперь им придется жить в соответствии с порядками «Талибана» (запрещено в РФ), которые нередко идут вразрез с правами человека и предполагают жестокую расправу с теми, кто нарушает законы. Наби Садат рассказал, что за нанесение татуировок талибы могут даже убить человека — боевики оправдывают это тем, что такие рисунки запрещены исламом.

«Я слышал, что талибы отлавливают тех, у кого есть татуировки на руках, и допрашивают их. Я просто в ужасе. Если боевики поймают кого-то из моих клиентов, то могут узнать адрес моего дома и тату-салона. И тогда найти меня не составит труда. Поэтому сейчас я скрываюсь вместе с братом, который тоже был татуировщиком», — рассказал мужчина.

По его словам, при прежнем правительстве афганцы жили неплохо, татуировщики могли хорошо зарабатывать. Но когда США решили вывести войска, и прошлое правительство пало, многие люди оказались в отчаянном положении. Наби Садат рассказал, что верит в светлое будущее Афганистана, но пока рассчитывает сбежать из страны.

Накануне, 15 августа, запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о контроле над территорией Афганистана. Ранее бойцы движения вошли в столицу, Кабул. При этом президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития. Сейчас его местонахождение неизвестно.