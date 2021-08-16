Германия собралась эвакуировать до 10 тысяч афганцев

Ангела Меркель предупредила ХДС, что Германия будет обязана эвакуировать 10 тысяч афганцев

Германия, возможно, эвакуирует до 10 тысяч афганцев. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Христианско-демократической партии (ХДС).

Она предупредила, что страну могут покинуть 2,5 тысячи жителей Афганистана, сотрудничавших с немецкими военными. Также, по ее словам, потребуется эвакуация адвокатов и правозащитников, которым грозят преследования со стороны движения «Талибан» (запрещено в РФ). Меркель отметила, что Германия должна сотрудничать со странами, граничащими с Афганистаном, чтобы помочь им с размещением беженцев.

Ранее Госдеп США опубликовал документ, в котором 60 стран мира (включая ФРГ) призвали обеспечить безопасный выезд из Афганистана иностранных граждан и афганцев, которые захотят покинуть страну. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил все государства мира о том, что их ожидает наплыв афганских беженцев. О своей готовности принять людей, бегущих из страны, захваченной талибами, заявили Албания и Косово.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием избежать кровопролития. В настоящий момент государством руководит временный совет, который должен будет передать власть талибам.