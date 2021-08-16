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Албания и Косово примут у себя беженцев из Афганистана

Сотрудничавших с США афганцев примут у себя Албания и Косово
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Фото: Reuters

Албания и Косово по просьбе США временно примут у себя беженцев из Афганистана, запросивших американскую визу, — среди них много афганцев, сотрудничавших с американскими войсками в стране, сообщает агентство Reuters.

«Мы не откажемся, но не потому что нас попросил наш величайший союзник, а потому что мы — Албания», — заявил по этому поводу албанский премьер-министр Эди Рама. Президент частично признанной республики Косово Вьоса Османи подчеркнула, что косовские власти согласились на это «без каких-либо раздумий».

По информации агентства, переговоры о размещении беженцев на территории албанских государств администрация президента США Джо Байдена вела еще с середины прошлого месяца.

Ранее 16 августа сообщалось, что сотни афганских граждан вышли на взлетно-посадочную полосу аэропорта в Кабуле, пытаясь попасть в улетающие из страны самолеты. Американские войска, контролировавшие аэропорт, открыли огонь: американская сторона заявляет, что они ограничились предупредительными выстрелами в воздух, однако известно по меньшей мере пяти погибших. Некоторые из афганцев привязывали себя к самолетам, пытаясь таким образом улететь за границу.

До этого в тот же день стало известно, что Госдеп США опубликовал документ, в котором от лица более 60 государств требуется обеспечить безопасный отъезд для иностранцев и тех жителей Афганистана, что хотят покинуть страну. Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил, что многие страны мира в связи с этой ситуацией ожидает наплыв беженцев.

15 августа «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) объявил, что контролирует территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

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