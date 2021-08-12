В Китае собрались признать правительство талибов в Афганистане при одном условии

U.S. News: Китай признает правительство талибов в Афганистане, если они захватят Кабул

Китай готов признать радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) в качестве законного представителя Афганистана при одном условии. Об этом сообщает U.S. News со ссылкой на источники в разведслужбах США и других стран.

Согласно информации американского издания, Пекин начал подготовку к тому, чтобы официально оформить отношения с «Талибаном», если боевики смогут «свергнуть поддерживаемое Западом правительство в Кабуле».

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что судьба столицы Афганистана предрешена и в ближайшее время она может быть захвачена членами «Талибана». По его словам, сдача двух крупных городов силами обороны Афганистана свидетельствует именно о таком развитии событий. Парламентарий отметил, что захват Кабула талибами угрожает безопасности госслужащих, чиновников и руководства Афганистана.

12 августа сообщалось, что талибы заняли второй и третий по величине города страны — Кандагар и Герат. Отмечается, что боевики захватили городскую тюрьму в Герате и начали выпускать преступников.

