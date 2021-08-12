В Совфеде предсказали захват Кабула талибами в ближайшее время

Сенатор Джабаров заявил, что талибы в ближайшее время могут захватить столицу Афганистана

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что судьба столицы Афганистана предрешена и в ближайшее время она может быть захвачена членами радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом первый замглавы международного комитета Совета Федерации заявил «Интерфакс».

По его словам, сдача двух крупных городов силами обороны Афганистана свидетельствует именно о таком развитии событий. Парламентарий отметил, что из-за захвата Кабула талибами над госслужащими, чиновниками и руководством Афганистана может нависнуть угроза расправы.

Ранее боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) заявили, что захватили второй и третий по величине города страны — Кандагар и Герат.