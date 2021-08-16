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Военные США застрелили двух вооруженных людей в аэропорту Кабула

Американские солдаты убили двух вооруженных людей в кабульском аэропорту
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Фото: Ahmad Masood / Reuters

Американские военные застрелили двух вооруженных людей на территории международного аэропорта Кабула, где сейчас проходит эвакуация из Афганистана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Источник в американском правительстве подтвердил, что двое вооруженных мужчин приблизились к военным, охраняющим взлетно-посадочную полосу и были застрелены. Подробностей происшествия WSJ не называет. Также очевидцы сообщили изданию, что видели три окровавленных тела рядом со зданием аэропорта.

В аэропорту собрались тысячи афганцев, желающих сбежать из Афганистана, после захвата столицы движением «Талибан» (запрещено в РФ). Толпа беженцев выбежала на взлетно-посадочную полосу. Чтобы разогнать их, солдаты США открыли предупредительный огонь. Стало известно, что не менее пяти человек погибли в результате стрельбы.

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