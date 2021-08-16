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США временно остановили эвакуацию из Кабула для расчистки летного поля от людей

Представитель Пентагона сообщил, что эвакуация из Кабула приостановлена
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Кадр: Telegram-канал BAZA

Армия США временно приостановила эвакуацию из Кабула, чтобы расчистить летное поле от людей, которые пытаются залезть в самолеты или зацепиться за шасси. Об этом Reuters рассказал источник из Пентагона.

Он не смог уточнить, как долго продлится пауза.

Последние сутки жители страны пытаются покинуть Афганистан, прикрепившись с внешней стороны к гражданским самолетам или самолетам армии США, вылетающим из столичного аэропорта. Десятки афганцев окружают воздушные суда и бегут вслед за ними. При этом некоторые из них пытаются закрепиться на различных частях борта ради побега из страны: кто-то цепляется за шасси, кто-то привязывает себя к внешнему корпусу самолета.

Ранее сообщалось, что двое афганцев погибли, цепляясь за шасси взлетающего самолета в Кабуле. Жители Афганистана, по предварительным данным, работавшие с американскими военными, пытались спастись на самолете. Однако на борту места для них не нашлось. Беженцы зацепились за шасси, но не смогли удержаться, когда самолет набирал высоту.

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