Американского военного ранили в аэропорту Кабула

Американский военный получил огнестрельное ранение в аэропорту Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что американские военные застрелили двух вооруженных людей на территории кабульского аэропорта, где сейчас проходит эвакуация из Афганистана. Источник в американском правительстве подтвердил, что двое вооруженных мужчин приблизились к военным, охраняющим взлетно-посадочную полосу и были застрелены. Также очевидцы сообщили изданию The Wall Street Journal, что видели три окровавленных тела рядом со зданием аэропорта.