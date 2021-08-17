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Талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 11 сентября

«Талибан»: США должны вывести войска из Афганистана до 11 сентября, их не будут атаковать
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Фото: Reuters

После захвата контроля над Афганистаном боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) обязали Вашингтон вывести войска из страны до 11 сентября. Об этом заявил представитель движения Сухейл Шахин, его слова передает Sky News.

Шахин отметил, что США должны соблюдать сроки вывода военного контингента, о которых заявляли ранее. При этом он подчеркнул, что талибы не будут атаковать американских военных на афганской территории. По его словам, представители движения не нападали на силы Соединенных Штатов.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что армия США выполнила свою миссию в Афганистане. Он напомнил, что целью операции американских войск было недопущение террористических актов на территории Соединенных Штатов. Политик добавил, что не жалеет о выводе солдат из Афганистана, поскольку их дальнейшее пребывание в стране грозило бы большими потерями.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. После этого в стране активизировались силы талибов, которые 15 августа захватили весь Афганистан.

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