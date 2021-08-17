Мир
 
Последние новости
Восстановлена полная хронология крушения Ил-112В в Подмосковье
Названа возможная причина пожара в двигателе разбившегося Ил-112В
Российские подростки похитили официантку и изнасиловали ее в лесу
Назван формат начала учебного года в российских вузах
Талибы пообещали бороться с «Аль-Каидой»
Большинство украинцев поддержали выполнение Украиной Минских соглашений
Россиян предупредили о летящем к Земле астероиде 
Украина сообщила об участии Испании в «Крымской платформе»
Доход от накопительной пенсии в России оказался ниже инфляции
Попугай улетел из дома в метро и научился предупреждать о приближении поездов
Новости партнеров
Прослушать новость

Стала известна дата открытия аэропорта Кабула для гражданских рейсов

Al Jazeera: аэропорт столицы Афганистана откроют для гражданских рейсов 21 августа
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Международный аэропорт Кабула откроют для гражданских рейсов в субботу, 21 августа. Точную дату открытия сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителей службы безопасности аэропорта.

Источник издания рассказал, что на данный момент ситуация в зоне вылета стабилизировалась. По его словам, на взлетно-посадочной полосе уже нет толпы людей. При этом в окрестностях аэропорта сохраняется напряженная обстановка.

Ранее стало известно, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) временно приостановили все вылеты из международного аэропорта афганской столицы. Они окружили аэропорт и попытались урегулировать ситуацию. Чтобы разогнать собравшуюся толпу афганцев, рассчитывающих на эвакуацию из страны, талибы открыли предупредительный огонь в воздух.

16 августа сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну. На видеозаписи с места событий видно, как люди врываются в здание аэродрома и за десятки секунд заполняют его, после чего на входах образуется давка. Жители также препятствовали вылетам самолетов и пытались незаконно проникнуть на рейсы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы приостановили все вылеты из аэропорта Кабула
Сотни афганцев заполнили аэропорт Кабула за десять секунд
Афганцы привязали себя к самолету США для побега из страны