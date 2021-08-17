Сотни афганцев заполнили аэропорт Кабула за десять секунд

Сотни афганцев ворвались в аэропорт Кабула для бегства из страны и попали на видео

После захвата контроля над Афганистаном боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России) сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны. Новое видео из аэропорта опубликовали в Telegram-канале «Милитарист».

На записи с места событий видно, как десятки людей ворвались в здание кабульского аэропорта. За десять секунд они полностью заполнили зал. На видео попало и то, что некоторые люди, не выдержав натиска толпы, падают. На входах в аэропорт образовалась давка.

Ранее в сети появились видео с попытками местных граждан покинуть Афганистан. На одно из них попал самолет США, пытающийся вылететь из Кабула. В ходе движения по взлетной полосе борт окружили афганцы, некоторые из них привязали себя к внешней стороне самолета или схватились за шасси. На других записях видно, как граждане не удерживаются и падают, когда самолеты набирают высоту.

Среди беженцев много тех, кто сотрудничал с американскими военными в ходе кампании США в Афганистане. Они стремятся улететь, чтобы избежать мести талибов. По словам представитель Афганистана при ООН, боевики уже начали искать людей по домам и учинять над ними жестокие расправы.